A estos 12 temas no les hicimos ni caso en 2016 y merecen una oportunidad

Entre los numerosos temas publicados en 2016 por las grandes estrellas del pop, son muchos a los que no prestamos la debida atención. Así nos lo han hecho saber medios como Billboard o Buzzfeed, que han publicado listas con los temas que han pasado sin pena ni gloria por delante de nuestras narices. Y, por supuesto, injustamente. En algunos casos, han tenido cierta repercusión, pero ni de lejos la que deberían, sostienen unos y otros. ¿Les damos una oportunidad en 2017?

Mira una selección de doce de los temas que, según los expertos anglosajones, se merecen una escucha:

1. 'Like I would', de Zayn

2. 'Heartless' de Låpsley

3. 'Hotter than hell', de Dua Lipa

4. 'Cruel' de Foxes

5 Love me like that, de The Knocks feat. Carly Rae Jepsen

6. 'Atlantis', de Bridgit Mendler feat. Kaiydo

7. 'Touch' de Little Mix

8. 'Real Love', de Florrie

9. 'Whistle' de Blackpink

10. 'Inhale exhale', de NAO

11. 'Life goes on', de Fergie

12. 'Tired of talking', de LÉON