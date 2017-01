Toni Sánchez, director del porvenir

El actual director vive con la misión de llevar el mundo del sonido al de la imagen multiplataforma y multitecnológica. Lleva en su ADN radiofónico una mitad de cantera barcelonesa y otra mitad de locura madrileña. Su carrera es contra el tiempo: la lucha (o el arte) de conseguir que los oyentes mantengan LOS40 como la marca más relevante para descubrir y disfrutar musica en todas las pantallas y en todas partes.

He tenido la enorme suerte de formar parte de esta gran familia que son LOS40. La suerte no sólo es trabajar sino hacerlo en distintas épocas, y sin duda me quedo con las de la abundancia creativa, de explosión musical, de unos valores artísticos que hoy cuesta encontrar. Corría el año olímpico cuando arranqué mi andadura en Los 40 Principales de Barcelona. Pisar aquel edifi cio de la calle Caspe era mucho más que ir a trabajar. Los que nos dedicamos al ofi cio radiofónico sabemos que Radio Barcelona fue la primera licencia radiofónica de la historia en España. La leyenda rezaba en un cartel grande en la entrada que cada día te recordaba ese importante compromiso de pertenencia... Ser y Estar en la EAJ-1.

En LOS40 de Barcelona aprendí el oficio y el respeto que se debe tener al micrófono y a lo que representa, y es allí donde enseguida entendí a lo que me quería dedicar: aplicar mi imaginación y creatividad y ponerla al servicio de una marca tan poderosa como LOS40. Recuerdo que además de presentar los hits más actuales también pude producir un buen número de programas para la cadena de radio que cumple 50 años: 40 años de pop, El top de Europa… En Barcelona y en esa estación es cuando empiezo a conocer a los primeros artistas y la industria discográfica que hoy pasa por momentos no tan boyantes. Hoy alguno de esos promocioneros están ocupando las presidencias de las multinacionales disqueras de España.

A mi llegada a Madrid en el 96 pude comprobar otros ritmos de este negocio, todo más eléctrico, más frenético y también en el fondo mucho más complejo. Esa vida profesional más orientada a la gestión es la que hoy todavía manejo siendo, en este caso, el quinto director de LOS40. Un orgullo y una responsabilidad que me gusta compartir con mi equipo de colaboradores. Hoy escucho Lo+40, un programa que yo mismo presenté hace más de 15 años y lo aplaudo porque se ve evolucionado y muy divertido con Xavi Martínez y Gema Hurtado. Tony Aguilar vive sus momentos más dulces recogiendo hasta un merecido Ondas. Con Uri Sàbat jugamos a investigar en nuevos formatos de radio como Radiotubers. Dani Mateo es el mago del entretenimiento multiformato en Yu: no te pierdas nada, Luis López nos marca bpm desde World Dance Music, Arturo Paniagua nos ejercita la mente con música de vanguardia en LOS40 Trending y Dani Moreno y Cristina Boscá madrugan para defender cada mañana el liderato en la dura batalla de los morning show con Anda Ya.

Así es nuestro día a día en la radio y a ello debemos sumar que la música de LOS40 sigue siendo la columna que aguanta y ordena todo. Mis antecesores al mando, Rafa, Luis, Javier y Jaume, sostienen que la música y sus presentadores fueron el gran secreto del éxito y yo lo corroboro. Hoy Óscar Martínez, Jorge Sánchez, David Álvarez, Félix Castillo y el resto de locutores locales y regionales mantienen viva la llama. Gracias a ellos, LOS40 siguen siendo el lugar aspiracional y de referencia al que quieren llegar los chavales que se dedican a la radio musical. Es bonito recordar, pero es mucho más fascinante ir adivinando el futuro.

Estamos trabajando para ser eternos. Ser el líder durante 50 años es un logro al alcance de poquísimos, no lo han conseguido todavía ni los poderosos Google, Apple o Microsoft. No debemos dormirnos, en el punto de mira están los logros venideros, no estancarnos en la cómoda complacencia, no olvidar que somos una radio musical en origen y esencia pero pensemos que nuestra marca también debe representar los valores globales del entretenimiento musical diverso. Tenemos que ser más que una radio... Hoy en día no creo que luchemos por conseguir más oyentes sino por el tiempo de los mismos. Ese es el verdadero reto que tenemos ante nosotros como medio. El usuario consumidor de ocio y entretenimiento se siente abrumado ante tanta oferta y en un ejercicio de selección escoge lo mejor, lo auténtico, lo más divertido. Nuestro trabajo consiste en ser ese medio en el que el usuario se sienta cómodo y esté con nosotros el mayor tiempo posible.

En España, igual que en otros mercados internacionales, el negocio radiofónico musical se ha diseccionado y convertido en un mundo de nichos. Radios exclusivas de rock, de reguetón, de música cantada en español y otras de sonidos electrónicos inundan la banda de FM y este nuevo escenario deja a LOS40 como la emisora que pone los éxitos más populares de todos esos estilos, una radio que sigue siendo la referencia en prescripción musical y que es seguida por otras con menor riesgo programático. La fuerza de LOS40 y el gran secreto de esta marca sigue siendo eso, ser los primeros en apostar por nuevas bandas y artistas y hacerlo sin miedo a equivocarnos porque entendemos la equivocación como parte del juego. Los últimos 10 años de radio musical en España han estado marcados por la impronta de las consultoras y la investigación que determinan los gustos musicales del oyente. Este proceso frenó en parte las dotes creativas y artísticas, pero en LOS40 estamos dispuestos a lo que sea para que ese talento resurja. Para nosotros no es un deseo, es una obligación. La obligación del líder.

El futuro de la radio lo imagino sujeto a la tecnología que vayamos inventando. Está claro que mis hij as de cuatro años no entenderán la radio como nosotros. Las nuevas generaciones ven los medios como un vehículo transmisor de entretenimiento y en ello es en lo que debemos estrujarnos el cerebro. Si todos van a poder tener las herramientas apropiadas para hacer radio, es ahora cuando más importará poseer una buena marca que aporte los contenidos más interesantes y que además los presente de manera inteligente en los distintos canales de distribución. Ser responsivos es ya una exigencia y una demanda del consumidor que no quiere perder su preciado tiempo. Tenemos que saber qué quiere el oyente y dárselo, sólo así nos dará su tiempo. Con la llegada de Eva Cebrián a la Dirección de las Cadenas Musicales de PRISA Radio hemos visto crecer todos estos aspectos que comento. La visión multiformato y multimedia en general hacen que observemos la radio como algo superior, un pozo del que puede emanar todavía mucha sabiduría.

Nos hallamos inmersos en esta maravillosa transformación de LOS40 y es algo que nos ha hecho quitarnos arrugas y complejos y nos está devolviendo la fuerza y el vigor de "aquellos maravillosos años" de radio en los que todo se podía: traer a artistas tan grandes como Justin Bieber a la radio, montar los eventos más espectaculares, concursos de ensueño y la constante inspiración de vida que es programar la mejor música, la que nos emociona... A por los siguientes 50 de LOS40...