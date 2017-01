Sherlock Holmes de Miyazaki vuelve en DVD

Resulta que aquellos dibujos de perros que veíais de pequeños en la tele eran los primeros pasos del que sería uno de los mayores fenómenos en el campo de la animación.

Hayao Miyazaki (creador de Totoro, Nausicaa o El Viaje de Chihiro entre tantos otros clásicos de la animación japonesa) era la cabeza pensante escondida tras Sherlock Holmes, la serie de 26 episodios de personajes caninos.

Una de esas series 'especiales' que siempre repiten escaleta; un pequeño desafío intelectual para el bueno de Sherlock a través de algún misterio y un enfrentamiento malabarista que se vale de la animación del mejor Miyazaki para la parte final del episodio.

Es un lujo poder recuperar estas series e incorporarlas a nuestras estantería para nuestro gozo personal y el de futuras generaciones. No es la edición que todos esperamos, pero es la única que tenemos y no nos queda otra que callar y sonreír. La calidad del video es correcta, la imagen parece restaurada y conserva el formato 4:3 original, pero (y aquí llegan los puntos débiles), buscando el ahorro absoluto, el digipack esconde cuatro DVDs en una caja de plástico multi-disco muy cutrona y, lo peor de todo, sin la versión original en japonés; sólo tenemos el doblaje español (que tiene ese punto ochentero cafre brutal para los peques y divertido cuando te haces mayor) y el italiano (que bien podría no estar...) en "mono" ambos.