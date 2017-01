Little Mix en el primer LO+40 de 2017

Acaba de arrancar 2017 y en LO+40 no hemos querido que esto empezara sin traeros a un protagonista. Las chicas de Little Mix han estado charlando un rato con Xavi Martínez y nos han contado cosas sobre sus ex, sobre la soledad que sienten los artistas y lo afortunadas que se sienten ellas por ser una banda.

Somos muy afortunadas porque nos tenemos unas a las otras. Si alguna está triste hay tres más para apoyarla (...) No sabemos cómo lo hacen los artistas solistas...

En relación a su temazo Shout Out to My Ex, Xavi les preguntó sobre si prefieren estar solas o acompañadas, sobre los ex... en general, sobre el amor.

Tienes que aprender a aceptarte. Cómo vas a querer a alguien si no te quieres a ti

Próximamente podrás ver la entrevista íntegra aquí, pero por el momento puedes disfrutar de este aperitivo dándole al play!!

Solo es el segundo día del año y Little Mix está en LO+40... no quiero pensar cómo va a acabar la temporada. ¿Te lo vas a perder?