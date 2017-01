Jason Derulo y Nicky Jam confirman sus nuevos discos

Durante los últimos meses del 2016 intentamos hacer un recopilatorio con aquellos artistas que habían confirmado que sus nuevos trabajos discográficos verían la luz en 2017. Ya metidos en faena del nuevo año podemos sumar dos añadir dos nuevos álbumes a la lista de los discos más esperados del año que acabamos de estrenar: Jason Derulo y Nicky Jam.

"Tengo un nuevo álbum en el horizonte. He estado grabando en mi casa durante este tiempo y ha sido una experiencia mucho más confortable. Estoy muy excitado por poder compartir con vosotros todos mis altibajos" explicaba Jason Derulo a Billboard tras su actuación de año nuevo. Al solista nacido en Miami (Florida, Estados Unidos) no le ha costado desvelar que este proyecto contará con grandes colaboradores aunque los nombres seguirán siendo una sorpresa: "2017 es nuestro, familia Derulo".

El anuncio del nuevo álbum de estudio de Nicky Jam también tiene invitados de lujo, aunque en este caso han aparecido en el momento de estrenar un breve adelanto de lo que será su primer single. El reggaetonero, acompañado del actor Vin Diesel, desvelaba a través de un vídeo en su perfil oficial de Instagram que Without you será la primera canción de su próximo disco, Fenix. La canción al completo se estrenará el próximo 15 de enero y el álbum lo hará cinco días después. El vídeo no tiene desperdicio...