Battlefield 1 y los otros nueve tráilers de videojuegos más vistos en 2016

Poco le ha faltado a Clash of Clans Hog Rider 360º para convertirse en la gran sorpresa del 2016 en lo que a tráiler de videojuegos se refiere. Google publicó hace casi un mes el ranking de los tráilers de juegos más vistos del pasado año con casi tres semanas aún por delante para cerrar 2016. Y a punto ha estado el mencionado videojuego de estropear los titulares de todos los medios que lo publicaron en aquel momento.

Pese a ello, Battlefield 1, la nueva entrega de la franquicia shooter de Electronic Arts se ha 'llevado el gato al agua' con más de 50 millones de visualizaciones de su tráiler oficial de anuncio. En el Top Ten también encontraremos otros trailers de juegos triple A como Call of Duty Infinite Warfare (36 millones), Gears of War 4 (17), Fifa 17 (10) o Watch Dogs 2 (10). Overwatch, Clash of Kings y Pokémon Sol / Pokémon Luna se convierten en las grandes sorpresas del 2016.

Battlefield 1

Clash of Clans: Hog Rider 360º

Call of Duty Infinite Warfare

Clash of Kings

Gears of War 4

Overwatch

Pokémon Sol / Pokémon Luna

Fifa 17

Watch Dogs 2

Doom