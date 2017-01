Javián habla alto y claro: “Mi canción se parece a Sofía, pero no es un plagio”

15 años después de arrasar en Operación triunfo, Javián vuelve a la carga y apuntando muy alto. El excomponente de Fórmula Abierta prueba suerte en solitario con un primer single que aspira a representarnos en el Festival de Eurovisión.

Se llama No somos héroes y ha causado cierta polémica por su parecido a Sofía de Álvaro Soler. Pero pese a todas las acusaciones, Javián ya es uno de los grandes favoritos para el certamen.

En LOS40 charlamos con el intérprete sobre Eurovisión, No somos héroes y las ofertas televisivas que ha recibido.

¿Cómo surgió toda la idea de la canción? ¿Qué objetivo tenías?

Llevo años pensando que tenía que hacer algo. Hasta ahora he sido una persona muy comodona. No he luchado y peleado como ahora. La verdad es que no quería tener 65 años y no haberlo intentado. Esa fue la primera razón por la que decidí intentarlo.

¿Cómo surgió la idea de “No somos héroes”?

En lo primero que pensé fue en el estilo. A mí me gusta el rollo Juanes. Tiene un tipo de voz y un rollo que me mola. Entonces quise seguir un poco sus pasos…Luego me encontré con la sorpresa de que se parece Álvaro Soler, pero no lo he hecho con ese plan.

¿Habías escuchado Sofía, el tema de Álvaro Soler?

La canción la he escuchado en radio, pero no he comprado su álbum ni soy seguidor de Álvaro Soler. Cuando la he escuchado en televisión o en radio y demás sí que me ha parecido que el tema es maravilloso. Ojala tuviera una canción de ese estilo, que casi que la tengo… (Risas) Pero no la escuche aposta pasar hacer el single.

Si escuchas los dos temas, ¿crees que tienen cierto parecido?

Sí, sí. Se parecen un montón. El parecido es una cosa, pero el estilo es diferente. Por ejemplo, cuando escuchaba a Melendi por primera vez me recuerda a Estopa hasta el punto de que no los diferenciaba. Las primeras de Manuel Carrasco tampoco las podía diferencias de las de Alejandro Sánz…

Lo que pasa que la palabra plagio es otro concepto. No tiene nada que ver con ‘parecer’. No somos héroes claro que se parece a Sofía de Álvaro Soler, pero para mí eso es un honor.

¿Realmente crees que se ha hecho una campaña de desprestigio contra ti?

Yo no he dicho que haya sido una campaña de desprestigio, pero hay gente que no entiende de música y al ver cosas como tu artículo se agarran a todo y ya dicen que esto es un plagio. Dicen: ¿cómo va a ir a Eurovisión un plagio? Digamos que esto ha alimentado todo lo demás, a que la gente que no sabe pueda opinar de esto.

Piensa que a Mans Zermerlow también lo acusaron de plagio con Heroes y al final ganó Eurovisión 2015…

¡Claro! Muchos amigos eurofans me han dicho que no me preocupe que todos los años pasan lo mismo. Eso me ha tranquilizado un poco. Lo que yo no quería era la mentira. La palabra plagio sí me ha molestado.

Y entrando en terreno Eurovisión. ¿Cómo te sientes al ser uno de los posibles candidatos al Festival de Eurovisión 2017?

Muy contento. Nunca me imaginé aquí. Es algo extraño, como una sorpresa, porque no estaba en mis planes y me encanta. Me encanta Eurovisión y, aunque no soy un eurofan ni un friki de esos que sabe todos los datos, nunca me pierdo el Festival. Me encanta. Eso sí, todavía lo veo lejano porque faltan muchas pruebas por pasar y está difícil.

¿Qué opinas de que cantantes conocidos como tú estén compitiendo con gente anónima para luego competir con otros artistas de poca trayectoria?

Estoy muy orgulloso de cómo lo he hecho y me ha salido muy bien. Es verdad que si hubiese compuesto un tema específico para Eurovisión sí habría intentado la vía de llamar directamente a TVE, pero esto ha surgido de manera natural.