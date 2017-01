La música de 2017 comienza a brillar en ‘LOS40 Trending’

Ya comenzamos a calentar el año en el festival de música que armamos cada noche en LOS40. En esta primera semana de 2017, LOS40 Trending estará dedicado a la música, los conciertos y las novedades que nos depararán los próximos meses.

En el primer programa del año encuentras todo un reto: 15 canciones que quizás no hayas escuchado NUNCA y que probablemente te encantarán. Se trata de un show totalmente dedicado a los descubrimientos musicales, con artistas y grupos emergentes de Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Alemania o Bélgica.

Entre estas primeras apuestas del año destaca Alice Merton (arriba en la foto), una canadiense que apenas tiene 78 seguidores en Twitter, pero ya tiene una de las canciones más virales de los primeros días del año, un bombazo titulado "No Roots". En esta playlist también encuentras a una banda Brighton llamada Fickle Friends, que sin tener su primer disco publicado han tocado durante los dos últimos años en más de 50 festivales.

Tampoco puedes dejar de escuchar a Gems, un dúo de Washington que durante los próximos meses publicará una nueva canción cada vez que haya luna llena; o la explosión de color, silbidos y folk del neozelandés Chris Hurn.

Lista de canciones

El tracklist del show es este:

1. Sundara Karma - Flame

2. The xx - Say Something Loving

3. Chai Khat - Hail Satin

4. Fond of Rudy - Say Something

5. Gems - Blow Out The Light

6. Ama Lou - Not Always

7. Sarah Walk - Wake Me Up

8. Alice Merton - No Roots

9. Fronteers - Fion

10. Francis Moon - Summer Skin

11. Chris Hurn - If I Were You

12. Silver Wilson - Fool

13. Great Good Fine OK - Everything To Me

14. Fickle Friends - Brooklyn

15. Robbing Millions - In The No Air