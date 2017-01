¿Sabes qué canción fue la más escuchada en Nochevieja?

¿Qué canción fue la más escuchada en la noche de Fin de Año en España? Según la lista facilitada por el portal de streaming Spotify, la misma que despidió el 2016 desde lo más alto de la lista de LOS40, donde repetía por segunda semana consecutiva. Y la que encabeza el actual listado de singles más vendidos en España. Es decir, Chantaje, de Maluma y Shakira.

Sí, el superhit de la pareja de artistas colombianos está arrasando. Y no solo en España: además, figuran en las principales ranking musicales de países como Colombia, Francia y México, y en el número 1 de las listas latinas de Estados Unidos.

Pero hubo otros protagonistas que nos ayudaron a despedir el año bailando. Mira aquí el Top 10 de los temás que más sonaron en Nochevieja en España:

1. Chantaje, de Maluma y Shakira

2. Reggaetón Lento, de CNCO

3. Safari, de J Balvin

4. Vente Pa'ca, de Ricky Martin

5. Rockabye, de Clean Bandit ft. Sean Paul & Anne-Marie

6. La bicicleta, de Carlos Vives y Shakira

7. Otra vez, de Zion & Lennox ft. J Balvin

8. Gyal you a party animal Remix, de Charly Black

9. Traicionera, de Sebastián Yatra

10. Let me love you, de DJ Snake

En cuanto a la lista internacional, que engloba a todos los países donde trabaja Spotify, solo cuenta con uno de los temas que figura en la española: el de Rockabye.

A nivel mundial, los ganadores son nombres como The Weeknd, que disfruta gracias a su Starboy del primer puesto. Le siguen Closer, de The Chainsmokers; Rockaby (feat. Sean Paul & Anne-Marie), de Clean Bandit; Let Me Love You, de DJ Snake; One Dance, de Drake; Don't Wanna Know, de Maroon 5; 24K Magic, de Bruno Mars; Black Beatles, de Rae Sremmurd; I Felt It Coming, de The Weeknd (quien repite en el ranking); y Fake Love, de Drake, cuyo nombre también aparece dos veces.