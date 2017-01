Rag'n'Bone Man, un humano de otro planeta

Conoces su canción de sobra y ya va siendo hora de que también conozcas al artista detrás de Human, el primer gran éxito de Rory Graham, a.k.a. Rag'n'Bone Man. A sus 31 años y con al menos 4 EPs en el mercado, el cantante y compositor británico está removiendo los cimientos del soul contemporáneo con su vigorosa voz.

Pero... ¿Quién es Rag'n'bone Man? Podríamos definirlo como un crooner moderno que está llamado a ser una de las estrellas de 2017, según la BBC británica.

Rory creció en una familia de artistas. Su padre era guitarrista y escuchaba blues, rock o reggae, mientras que su madre era cantante y aficionada a la música folclórica y el jazz. Con semejante ambiente, sus inquietudes musicales empezaron a materializarse, sobre todo a través de su devoción por los vinilos. En su habitación pasaba horas devorando discos e imitando la voz de Muddy Waters, el padre del Chicago Blues.

Con 15 años monta su primera formación de hip hop y empieza a actuar bajo el nombre de Rag'n'Bone MC, que más tarde pasaría a Rag'n'Bone Man. Con este alias, el británico escribe canciones que transitan por el blues, soul, gospel, folk y hip hop, y las interpreta con una vena tremendamente emocional, como si su vida dependiera de ello.

Su contundente voz ha dado la vuelta a Europa, donde ya ha sido número 1 de diversos países con Human, una canción inmensa que ya ocupa el 3 de nuestra LISTA y que precede el que será su primer disco de estudio, que verá la luz a principios de este año.

Sin embargo, no todo son luces en la historia de Rag'n'Bone Man. Entre las sombras encontramos las de quienes lo critican por su físico. "La gente hace comentarios, dice cosas sobre mí que no son muy agradables", ha llegado a decir en una entrevista para el Telegraph y continúa sin dar muchos rodeos: "No soy Justin Bieber. Pero si no te gusta como soy, es tu problema, no el mío". Y es que Rag'n'Bone es humano después de todo, pero humano de otro planeta.