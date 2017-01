Kehlani, la musa indie del R&B, publica su nuevo disco

Fue una de las artistas más 'googleadas' en 2016 y en LOS40 hace meses que te lo advertimos: prohibido perderle la pista Kehlani, la musa indie del r&b que ha pellizcado nuestros corazones con canciones como 24/7 o Gangsta, esta última incluida en la banda sonora de Escuadrón Suicida.

Su segundo álbum, titulado Sweet Sexy Savage, llegará el próximo 27 de enero a las tiendas y algunos ya estamos salivando. Distraction, Advice, CRZY y el propio Gangsta son los singles que anticipan su nuevo trabajo de estudio.

Kehlani comenzó a despuntar con su primera mixtape, llamada Cloud 19, que la puso en el mapa musical estadounidense. Sin embargo, fue con su primer disco, You Should Be Here, con el que más apoyos ha recabado entre la crítica especializada, que la reivindica como una de las firmes promesas del R&B contemporáneo.

Portada de Sweet Sexy Savage.

La dura historia de Kehlani

Ahora todo parece irle bien a Kehlani Parrish pero detrás de las tremendas historias de sus canciones hay una artista luchadora y hecha a sí misma, a quien nadie ha regalado nada.

Aunque por sus venas corra sangre de raíces afroamericana, filipina, española y caucásica; Kehlani nació en Oakland (California) pero nunca conoció a su padre, que murió a los pocos meses. De igual modo fue adoptada por su tía, con quien creció, debido a los problemas de drogadicción de su madre. Ante esta situación familiar, la pequeña Kehlani empezó refugiarse en el ballet primero (hasta que una lesión la apartó de la competición) y en la música después.

Tuvo una infancia difícil, partició en America's Got Talent con escaso éxito y llegó a perderlo todo, incluida su casa. Pese a la adversidad, su paso por el talent sirvió para llamar la atención del rapero Nick Cannon, que le pagó sus primeras sesiones en el estudio de grabación. Su talento hizo el resto. Toda una sensación del R&B y la música urbana estadounidense con una historia de superación tremenda.