Playlist: Nuevas canciones para enero de 2017

Para los melómanos ha empezado el año de la mejor manera posible: con música nueva. En los primeros días de Enero han lanzado sus nuevas canciones artistas como Ed Sheeran, Bebe Rexha, The xx o Fangoria. Temas que van a ser de referencia este 2017 y que ¡tienes que empezar a fichar ya!

Ed Sheeran (2x1). El artista británico se estrena en 2017 con dos nuevas canciones, Shape of you y Castle on the hill, dos composiciones distintas que suponen un paso más en la trayectoria de multipremiado artista.

Mientras Shape of You es una canción de pop optimista con encajes tribales, Castle on the Hill es más épica pero ambos comparten una cualidad esencial: son hits instantáneos.

Bebe Rexha - I Got You. El 6 de enero y como regalito de Reyes lanzaba Bebe Rexha el videoclip de este tema, que estará incluido en su disco All Your Fault y que demuestra que la neoyorquina no es solo una voz bonita en temazos de djs como Martin Garrix o David Guetta.

Fangoria - Espectacular. Alaska y Nacho arrancan el año sorprendiendo con nueva música y este tema que podríamos definir precisamente como Espectacular. Una canción electro pop perfecta para soñar con el futuro y que se incluye en su nuevo trabajo: Miscelánea de canciones para robótica avanzada, a la venta el próximo 17 de febrero.

Dua Lipa - Thinking 'Bout You. El 10 de febrero se edita el disco de debut de la británcia Dua Lipa, que ya cuenta con algunos singles fabulosos como adelanto. Este Thinking 'Bout You es su nuevo tema y suena a delicia pop.

Kiesza - Dearly Beloved. La cantante de Hideaway regresa este 2017 con nuevo material. Dearly Beloved no es un éxito tan evidente pero su ritmo ochentero es un buen adelanto de lo que nos tiene reservado la británica para este año.

Kehlani - Undercover. La diosa indie del R&B contemporáneo tiene su nuevo disco a la vuelta de la esquina. Mientras llega Sweet Sexy Savage (a la venta el 27 de enero), Undercover nos sabe bastante a gloria.

Manel Navarro - Do It For Your Lover. Tras conquistarnos con Candle, este joven catalán estrena ahora su segundo single, Do It For Your Lover, un tema que va a dar mucho de qué hablar este 2017.

The xx - Say Something Loving. Di algo amoroso, canta la banda londinense en su nuevo single y no nos puede gustar más. Este tema tan está incluido en su tercer álbum de estudio, I See You.