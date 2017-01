Un hombre tunea el cartel de 'Hollywood' para que se lea 'Hollyweed'

Rescato esta noticia de Año Nuevo porque lo vale. En los Ángeles, Zach Fernandez tuneó las letras del famoso cartel blanco de 'Hollywood', para que en lugar 'Hollywood' se leyera 'Hollyweed'. Un juego de palabras con 'Weed', marihuana. Lo hizo para celebrar que ya es legal consumir marihuana en California.

Me imagino como afectará esto a las películas. Este 2017 en vez de hacer nueva peli de 'Too fast too furious', se rodará: '¿Tu furius? Yo relax!!'. Y la nueva de Los Vengadores será muy diferente. Ni vengarse ni nada. Paz y amor. Thor diciéndole a Loky: 'Vale que has intentando matarme y destruir la Tierra, pero te quiero tío...'