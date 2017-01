Un japonés rompe 20 años de silencio hacia su mujer en la TV

En la televisión japonesa hemos visto casi de todo. Gente que acudía a un concurso musical y acababan siendo masturbados, ataques de oso premeditados, un concurso de besar culos y comer cucarachas... Todo bastante zafio y alejado de la maestría que fue capaz de conseguir Humor Amarillo a la hora de humillar a los concursantes televisivos nipones. Pero la historia que hemos descubierto esta semana es conmovedora: un japonés que había estado 20 años sin dirigirle la palabra a su mujer ha roto su silencio en la televisión japonesa.

Los responsables de tamaña hazaña son Hokkaido Television. Ellos recibieron una llamada de Yoshiki, el hijo de 18 años de la pareja que nunca había oído a sus padres tener una conversación. Y los responsables de la cadena se pusieron manos a la obra para que Otou Yumi y Katayama se sentaran en el banco en el que tuvieron su primera cita y se sinceraran. El vídeo está corriendo como la pólvora por las redes.

Resulta prácticamente imposible imaginar cómo dos personas pueden vivir durante dos décadas bajo el mismo techo sin hablar. Tenéis el vídeo sobre estas líneas pero por si el inglés no es lo vuestro ahí va la confesión de arrepentimiento del protagonista japonés: "Hace mucho tiempo que no hablamos. Estabas demasiado centrada en los niños y estaba de mal humor. Pero te estoy muy agradecida por todo. Me gustaría hablar después de esto y espero que podamos hacerlo juntos".