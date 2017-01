Dani Martín, Lukas Graham y Steve Aoki feat. Louis Tomlinson le hacen ojitos a la lista

Son los primeros candidatos de 2017, y podrían hacerse un hueco en la primera lista del año. Un año, por cierto, que va a estar repleto de novedades discográficas de grandes artistas y en el que entrar en el chart más importante del país no va a ser fácil. Pasamos revista.

Abriendo el trío de aspirantes tenemos a Dani Martín. Los dos primeros singles de su último disco, La montaña rusa (Las ganas y Los charcos) han tenido una presencia relevante en la lista, y ahora podría llegarle el turno al tercero: París. Una ciudad inspiradora (La Oreja de Van Gogh, Duncan Dhu y La Unión también la han citado en temas que fueron éxito) que ha seducido a Dani para crear una preciosa canción de amor. Por cierto, que el menos de un mes (el 4 de febrero), el ex El Canto del Loco iniciará en Gijón su gira 2017 por España. Puedes abrirle la puerta de la lista usando el hashtag #MiVoto40DaniMartin en Twitter.

Un excepcional recorrido por la lista en 2016 también ha tenido Lukas Graham, el grupo danés (formado en Christiania, una comunidad alternativa surgida en Copenhague) al frente del cual está una antigua estrella infantil de la televisión que da su nombre a la banda. Los conocimos con 7 years, luego llegó Mama said y ahora prueban suerte con You're not there, una canción llena de nostalgia en la que Lukas habla a corazón abierto de lo mucho que echa de menos a su padre fallecido. En abril estarán de gira por España: 10 en Barcelona y 11 en Madrid. Para facilitar su regreso a la lista, haz ruido con #MiVoto40LukasGraham.

Y cerrando la terna, una colaboración muy llamativa: la de un DJ de electrohouse y la de un componente de una boy band. Nos referimos al prestigioso Steve Aoki y a Louis Tomlinson, el miembro de One Direction. El DJ, número 7 en el ránking anual de la revista DJ Mag, busca claramente acercarse al público del pop, mientras que Louis, en mitad del parón de su grupo, quiere aprovechar la oportunidad para consolidar su nombre como solista con este gran tema, titulado Just hold on. Tanto si eres directioner como si presumes de ser fan de la música electrónica, ya estás tardando en darles tu apoyo con la etiqueta #MiVoto40SteveAoki. ¡Suerte a todos!