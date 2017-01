3 trucos para ahorrar dinero este año

En LO+40 queremos acompañarte cada tarde de 18 a 21h, nos gusta traerte a las estrellas del universo y te mostramos las novedades musicales que aún no sabes que te van a gustar. Pero también queremos ayudarte con cosas de tu día a día.

Seguro que tras las navidades tu cuenta ha adelgazado lo mismo que tu has engordado. Y es que, claro, con tanto regalo y tanta cenita no se puede. Pues, desde ya, te proponemos tres trucos para que las próximas navidades esto no ocurra. Empieza ahora con algunos de los planes que te cuentan Xavi Martínez y Gema Hurtado y verás como el año que viene todo fluye: la hucha del cambio, los planes cancelados y el reto de las 52 semanas.

Si quieres de que van dale al play!!!