Los discos que harán feliz a más de un indie en 2017

¡Sigue el repaso de LOS40 Trending a la música de 2017! Tras el programa especial con los primeros descubrimientos musicales del año, ahora toca conocer algunos de los discos más esperados que saldrán en próximos meses.

Empieza a salivar con los artistas y grupos que se preparan para volver al escenario con nuevos trabajos. Escucha el especial de la noche indie de LOS40 con 14 de los nombres más interesantes.

LISTA DE CANCIONES: 1. Vampire Weekend - Diane Young; 2. The Killers - Mr Brightside; 3. Lori Meyers - Evolución; 4. The xx - Say Something Loving; 5. Beck - Wow; 6. Lorde - Royals; 7. Niños Mutantes - Hermana mía; 8. HAIM - Forever; 9. Arcade Fire - Ready to Start; 10. Maga - Diecinueve con Iván Ferreiro; 11. L.A. - Perfect Combination; 12. Elbow - Magnificent (She Says); 13. St. Vincent - Digital Witness; 14. Los Planetas - Pesadilla en el parque de atracciones.

Los más inmediatos

El 13 de enero nos dará la primer gran alegría con I See You, el tercer disco del trío inglés The xx, un disco que será testigo del crecimiento humano que han vivido los componentes del grupo tal y como contaban hace poco en un interesantísimo perfil de la revista Pitchfork.

En sólo un mes habrá nuevos trabajos de Elbow (Little Fiction, 3 de febrero), Sampha (Process, 3 de febrero), Ryan Adams (Prisoner, 17 de febrero), Maggie Rogers (Now That The Light Is Fading, 17 de febrero), Clap Your Hands Say Yeah (The Tourist, 24 de febrero) o Los Campesinos! (Sick Scenes, 24 de febrero).

España también tendrá alegrías

Los festivales del próximo verano estarán llenos de nueva música, sólo en nuestra playlist suenan Lori Meyers, que anuncian En la espiral para febrero; Maga, que el 24 de febrero sacan Salto horizontal, su inspirado regreso; o Niños Mutantes y el décimo disco de su carrera, a la venta durante primavera. También han anunciado los primeros adelantos de sus próximos discos los granadinos Los Planetas o los mallorquines L.A.

Fecha aún por confirmar

En el estudio de grabación se encuentran las hermanas Haim, que publicarán su segundo disco en verano de 2017. En meses previos, durante la primavera, deberían aparecer los nuevos álbumes de The Killers o Arcade Fire, que visitarán España para presentarlos en directo en el BBK Live y en el Primavera Sound, respectivamente.

Vampire Weekend se encuentran dando los toques finales a su cuarto disco, que sería el primero publicado con un sello multinacional (Sony Music). En las mismas anda Annie Clark, que ya anunció que el nuevo disco de St. Vincent está terminado y será uno de los más complejos de su carrera.

También en la casilla de salida están Lorde, que podría sacar su disco por sorpresa como Frank Ocean o Beyoncé; y Beck, que tras dos retrasos en el lanzamiento, finalmente sacará su nuevo disco a lo largo de la primavera.