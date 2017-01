A vueltas con el traje de Cristina Pedroche: ahora dicen que es un “plagio”

El modelo galáctico que Cristina Pedroche utilizó en Nochevieja para dar las campanadas y que recordó a muchos el estilismo de la heroína Wonder Wonder no solo inspiró memes, trending topic y un encendido debate sobre su buen gusto o no. Ahora, el vestido vuelve a copar titulares pero por otra razón: la firma Pronovias, quien se encargó de diseñarlo, ha sido acusada de plagio en las redes por un joven diseñador, Lord Ralph Frew.

Según el modisto, que ha publicado en su Instagram una foto de la prenda que supuestamente ha sido plagiada, el look de Pedroche no es más que "una copia BARATÍSIMA de un body corset de Mister Pearl".

"He de decir que a mí ella me encanta, solo critico al responsable de semejante copia", añade en su post Lord Ralph Frew, que tacha de estupideces las demás cuestiones que las redes discuten estos días sobre si Cristina enseña de más o si está gorda. "Que se ponga lo que le salga del c*ño, como si quiere ir desnuda. En el siglo que estamos la gente va de abierta y en realidad vamos para atrás", concluye.

La cosa no termina aquí. El mismo diseñador ha publicado otra foto con la que trata de demostrar que no solo el vestido, sino que también la capa que usó la madrileña presenta numerosas similitudes con otra que lució en una ocasión la infanta Elena.

Y tú, ¿qué opinas? ¿Hay plagio?