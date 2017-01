¿Vuelven Sia y Maddie Ziegler a la carga?

Podía haberse quedado en una mera colaboración cinematográfica más pero la fórmula secreta de Sia para el éxito ha vuelto a funcionar. Su canción Never give up ya está sonando en todas las emisoras del planeta y para darle un nuevo empujón la solista australiana ha decidido publicar un vídeo lyric en el que no podía faltar su incombustible alter-ego, Maddie Ziegler.

O al menos eso es lo que suponemos nosotros (y otros muchos medios de comunicación de todo el mundo). Porque la versión 'mini' de Sia en buena parte de sus vídeos musicales aparece en esta ocasión con el rostro tapado por una máscara negra y con su inconfundible peluca. ¿Será ella o no? Esperamos que pronto la cantante nos saque de dudas.

Mientras tanto vamos a disfrutar de esta preciosa recreación de la canción Never give up, tema que sirve como banda sonora de la película Lion basada en la obra A long way home escrita por Saroo Brierley. Saroo es interpretado por Dev Patel (Slumdog Millonaire) dando vida a un joven hindú perdido en una estación de tren en su infancia y que es adoptado por una familia australiana. Al llegar a la madurez, emprenderá el viaje de regreso a su país natal para buscar sus orígenes.