New Year's Day [2017]

Coincidiendo con el comienzo del año 2017, la banda de rock Bon Jovi lanza el vídeo para el nuevo single de su último disco: This house is not for sale. El clip, dirigido por Alex Howard, narra las aventuras de tres marineros que surcan el océano. Mientras, el grupo liderado por Jon Bon Jovi interpreta la canción, New Year’s Day, desde tierra firme.