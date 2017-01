Tiene su propia entrada en IMDb, su director es ampliamente conocido por los amantes del cine y sus protagonistas son estrellas con carreras más que dilatadas a sus espaldas. Ni tú ni ellos podréis disfrutar de la película en cuestión, 100 Years, The movie you will never see, pues su estreno está fechado para el año 2115. Mucho tendría que cambiar la medicina actual para conseguir que llegáramos a vivir más de un siglo con una calidad de vida que nos permitiera acercarnos a la sala oscura.

Esa es, más o menos, la premisa de este largometraje que ya se ha grabado y que interpreta John Malkovich junto a Shuya Chang y bajo las directrices de Robert Rodríguez. La película se presentó durante el pasado Festival de Cannes. Y ya. Allí fue su protagonista, contó someramente de qué trataba la cinta y ésta se guardó en una caja fuerte de la marca Fichet hasta que llegue el día de su lanzamiento, allá por el siglo XXII.

Por ahora sólo los que han participado en este experimento saben de qué va pero solo han adelantado que cuenta, a grades rasgos, cómo será el mundo dentro de un siglo desde diferentes perspectivas. En una de ellas la naturaleza ha ganado la batalla y ha conseguido reapropiarse de la Tierra, en otra los robots son los que mandan en el planeta y en una tercera hipótesis es la tecnología la que rige el devenir de la que es ahora nuestra casa.

Esta es la película que solo podrás disfrutar dentro de cien años.

Por si todo esto fuera poco los productores de la cinta ya han repartido invitaciones a las celebridades que querrían que se personasen en el estreno pero que, a buen seguro, estarán muertas dentro de un siglo. Y si te lo preguntas, sí, hay una marca comercial detrás, la de un cognac de larga maduración precisamente, Louis XIII, que apoya este proyecto tan extraño pero a la vez tan hipnótico.