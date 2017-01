Scarlett Johansson es la actriz que más recaudó en taquilla en 2016

Podría parecer que no ha sido un año especialmente brillante para Scarlett Johansson. La actriz no ha tenido un papel protagónico para recordar pero sí ha tenido otros secundarios que le han supuesto pingües beneficios. Si no a ella sí, al menos, a los estudios que contaron con su nombre para sus producciones. Le ha bastado aparecer en Capitán América: Civil War y en ¡Ave, César! para alcanzar la astronómica cifra de 1200 millones de euros.

Las matemáticas son algo tramposas pues la película de Marvel solo alcanzó los 1150 millones de recaudación en todo el mundo y colocan a Chris Evans y Robert Downey Jr. justo detrás de la actriz que da vida a Viuda Negra. La cuarta en llegar a esta lista es Margot Robbie quien con los estrenos de Escuadrón Suicida y La Leyenda de Tarzán recogía "tan solo" unos 1100 millones de dólares.

Felicity Jones, la protagonista de Rogue One, llegaba a la octava posición de la lista por su aparición en Un Monstruo Viene a Verme, en Infierno y en el spin-off de Star Wars. 800 millones del ala son los que se han dejado los espectadores en las taquillas para disfrutar de esta relativa recién llegada. Box Office Mojo es la web especializada que ha destapado todos estos datos coincidiendo con el final de 2016 y demuestra que el año, al menos en los cines, ha sido de las chicas.