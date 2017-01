Rafa Méndez, sin pelos en la lengua: “Top Dance era muy malo”

Rafa Méndez ha estado siempre ligado a la televisión, pero ahora vuelve a la primera liga como imbatible juez de Tú sí que sí, la secuela de Tú sí que vales ahora en laSexta. El corógrafo más ‘amazing’ llega al programa producido por Gestmusic para encontrar al mejor talento y lo hace sin complejos y muy firme con sus convicciones. Claro, preciso y letal.

Rafa no tiene pelos en la lengua y muy directo en sus declaraciones. Tanto es así que no ha tenido ningún tipo de reparto en cargar contra Top Dance y recordar su experiencia en el malogrado After Hours.

¿Qué Rafa vamos a ver en 'Tú sí que sí'?

Soy espontáneo aunque sin ser un personaje . Soy pasional y en Tú sí que sí he sido muy yo y he aprendido mucho estando ahí sentado. He sido malo, bueno, me he emocionado y me he puesto muy caliente…

¿Y qué hay del Rafa más duro de 'Fama, ¡a bailar!'?

Lo poco que se hace de baile en televisión se hace rápido y mal

También vais a ver mi faceta exigente. No tengo miedo a decir que no a nadie porque yo no tengo esa pena que tienen mis compañeros. Esto es televisión y forma parte del espectáculo. No voy a ser el más duro porque todos lo hemos sido. Yo quizás sea el más exigente, Silvia la más cínica y más cómica, y Soraya la más buena, pero también se le va la olla y dispara. No hay papeles marcados.

He ido a castings en los que no me han levantado ni la mirada. En Tú sí que sí al menos damos la oportunidad para decirles lo que han hecho bien o lo que han hecho mal.

Por tu trayectoria profesional, ¿valoras a los concursantes según la proyección que pueda tener fuera del programa?

Absolutamente. A algunos Lles decía si funcionaba una cosa más a nivel teatral que televisivo, y a veces se mosqueaban. Mis compañeros van a la pena y a la oportunidad, yo a las posibilidades.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido del casting?

Han venido muchos grupos del denominado estilo Vogue que puso de moda Madonna pero que se remonta al underground neoyorkino de los años 80. Eso va a ser muy novedoso para el espectador. También me ha puesto mogollón la parte de los talentos internacionales.

¿Echas de menos un programa de baile?

Totalmente. Aquí lo poco que se hace de baile en televisión se hace rápido y mal. En el caso de Top Dance la prensa vendió que Antena 3 compraba Fama y el espectador no se encontró luego con eso. Además, aunque el casting era maravilloso, no estaba bien hecho: la rapidez, cómo se hizo…era muy malo.

¿No crees que era un intento de hacer una versión dance de ‘La voz’?

No. Si se hiciese realmente algo como La voz... Algo como So you think you can dance, que directamente ves a una persona que baila y punto. De hecho, en La voz lo que funcionan son los castings porque luego en los directos ya está todo visto. Lo que hay que hacer es ver a una persona que baila y dejar fuera todo el rollo del drama.

En Top Dance la dinámica era un rollo, no se entendía y el jurado, que aunque eran todos estupendos, no estaba por la labor. Para que en España olvidemos Fama hay que hacer un muy buen programa de baile. La gente tiene talento, pero luego la dirección se lía. En este país hay gente que no está preparada para hacer programas. Hay canales que compran cosas y luego no saben llevarlas a la práctica, y eso jode mucho. En mi caso hago ahora un talent que ya se ha visto, pero guste o no, lo hemos hecho bien.

¿Tenías necesidad de volver a la televisión?

Me quitaron 'After Hours' por intereses de algunos

Sí, me pone mucho la tele. Me encantaba After Hours [Cuatro] que me lo jodieron y quitaron por intereses que no le venían bien a algunos. Me gustan las cosas de verdad, no hacer el paripé, por eso he dicho que no a cosas en las que no me sentía cómodo..

También vuelve a la televisión una antigua compañera tuya: Paula Vázquez.

Sabía Paula acabaría en Cero. Me alegro mucho por ella y creo que esté parón le ha venido muy bien. No estaba bien y esta pausa le ha sentado de maravilla. Me gustaría ver la Paula que es ella, tanto delante como detrás de las cámaras.

En tu caso te gusta hacer la televisión que te permita ser tu mismo. ¿Qué mejor que GH VIP para eso?

Admiro mucho a la gente que va. Estoy convencido de que parte de su caché lo gastan en terapia. Amo el formato, pero no me siento preparado para meterme en una casa para darlo todo. La gente entra con algo preparado y eso es muy estresante. Nunca se puede decir que no, pero no me veo en Gran Hermano.