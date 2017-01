Esos conciertos que no te puedes perder en 2017

En LOS40 Trending te estoy proponiendo celebrar el grandísimo año de música que ya tenemos aquí. Lo estoy haciendo durante esta semana a partir de las 23 horas (22 en Canarias) aquí en LOS40, y ya te he mostrado los primeros descubrimientos del año y los grandes discos que están por llegar.

Ahora el siguiente paso tiene que ver con vivir la música de la mejor forma posible: Frente a un escenario. Escucha esta playlist especial que incluye esos conciertos y festivales imprescindibles para 2017.

PLAYLIST: 1. Biffy Clyro - Howl; 2. Bastille - Good Grief; 3. The 1975 - Love Me; 4. Fuel Fandango - Salvaje; 5. Tom Odell - Magnetised; 6. The Head and The Heart - City of Angels; 7. Iván Ferreiro - Casa, ahora vivo aquí; 8. Kings of Leon - Waste a Moment; 9. Phoenix - 1901; 10. The xx - On Hold; 11. Bruno Mars - 24K Magic; 12. The Weeknd - False Alarm; 13. Sidonie - Siglo XX; 14. The Temper Trap - Burn.

El primero en la frente

Los grandes conciertos internacionales comenzarán en apenas unas semanas con la visita de Biffy Clyro. La banda escocesa sigue subiendo peldaños y fortaleciendo su leyenda como una de las mejores grupos de rock de la última década. El trío presentará su nuevo trabajo el miércoles 25 de enero en el Sant Jordi Club de Barcelona y el jueves 26 de enero en el Wizink Center (Palacio de los Deportes) de Madrid.

"Wolves of Winter", una de las canciones del nuevo disco de Biffy Clyro.

Desde finales de enero también reactivan sus respectivas giras tres de los nombres nacionales que más se repiten en los carteles festivaleros de este año: Iván Ferreiro, Sidonie y Fuel Fandango.

Febrero, un mes de gloria

La algarabía musical seguirá gracias a dos bandas británicas de mucho prestigio. The 1975 presentarán en directo el mejor disco de 2016 según la revista NME y lo harán en Barcelona (viernes 3 de febrero, Sant Jordi Club) y Madrid (domingo 5 de febrero, Wizink Center). Prácticamente se cruzarán por el camino con Bastille, que vienen a intentar que nos enamoremos de su segundo disco visitando Madrid (sábado 4 de febrero, Wizink Center) y Barcelona (domingo 5 de febrero, Sant Jordi Club).

Además de estas, las dos grandes primeras citas del año, también este será el mes en el que podamos ver a Tom Odell, gran promesa del pop británico, en sus conciertos de Barcelona (viernes 17 de febrero, Razzmatazz 2) y Madrid (sábado 18 de febrero, Sala But).

Tom Odell cantará en directo canciones tan inspiradas como "Here I Am".

Desde Estados Unidos también recibiremos a los nuevos renovadores del folk americano, The Head and The Heart (sábado 4 de febrero en Razzmatazz de Barcelona; domingo 5 de febrero en Joy Eslava de Madrid). Y desde Australia se suman al calendario The Temper Trap, que tocarán el 12 de febrero en la Sala Bikini de Barcelona y el 13 de febrero en la Sala Arena de Madrid.

¡Menudo año de festivales!

Tal y como vamos repasando cada noche en LOS40 Trending, la próxima temporada de festivales será una de las mejores en mucho tiempo. Por lo pronto, los principales nombres los tenemos en Primavera Sound (del 31 de mayo al 4 de junio en Barcelona con The xx, Frank Ocean, Bon Iver o Solange entre muchos más); Mad Cool (del 6 al 8 de julio en Madrid con Kings of Leon, Foo Fighters, Green Day y casi 100 nombres más); Bilbao BBK Live (coincide en fecha con Madcool y traerá a The Killers, Phoenix, Two Door Cinema Club o Depeche Mode); y FIB (del 13 al 16 de julio en Benicàssim con The Weeknd, Foals o Red Hot Chili Peppers).

Una de las grandes citas del año

En una cita musical recomendadísima por LOS40 por fin podremos volver a ver a Bruno Mars en concierto. El hawaiiano vendrá con un nuevo disco que mete en una coctelera las influencias de leyendas como Michael Jackson Prince o James Brown. Será el 3 de abril en el Wizink Center de Madrid y el 7 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona.