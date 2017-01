Kim Kardashian vuelve a las redes sociales con un estilo sencillo

Han pasado tres meses desde que Kim Kardashian sufriera un robo a mano armada en París y decidiera desaparecer de las redes sociales y hasta de su reality. Tres meses en los que la vida de una de las mujeres más influyentes del show bussiness ha dado un cambio radical. Tres meses en los que su vida familiar ha dado un giro radical tras el ingreso de su marido, Kanye West, en un hospital. Tres meses en los que no hemos disfrutado de sus apariciones ni de sus excentricidades. Tres meses en los que su look ha dado un cambio radical.

family Una foto publicada por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 3 de Ene de 2017 a la(s) 10:56 PST

La que fuera musa de Balmain ha vuelto, con motivo de las fechas navideñas, a su cuenta de Instagram. Noventa millones de seguidores al rededor del mundo esperaban este regreso y la mayor del clan Kardashian ha dado lo que muchos pedían. Con una fotografía de grano vintage y un look súper relajado, Kim posa junto a su marido y sus dos hijos, North y Saint, en una instantánea a la que simplemente ha titulado 'Family'.

my son ❤ Una foto publicada por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 4 de Ene de 2017 a la(s) 9:54 PST

Y en un tiempo récord, como no podía ser de otra manera, la fotografía a rebasado los tres millones de 'likes' y se ha viralizado hasta límites insospechados. Lejos de volver a lucir joyas carísimas y vestidos de alta costura, la empresaria aparece con una camisola blanca y un pantalón negro. Eso sí, de sus tacones no se ha bajado pues no hay que olvidar que a pesar de todas las desdichas de los últimos meses sigue siendo Kim Kardashian.