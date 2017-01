¡Ya te puedes maquillar con Cheetos!

Esta noticia podría parecer una broma del Día de los Inocentes que llega con retraso. Podría, pero no lo es. Matutano, la marca que comercializa los famosos Cheetos color naranja se ha modernizado (por llamarlo de alguna manera) y ahora hace posible que te compres todo el merchandising que quieras con su guepardo Cheetah, la mascota de los snacks, en él y hasta que te maquilles con unos polvos bronceadores que recuerdan sospechosamente a eso que se te queda en los dedos después de comerte una bolsa.

Good mor...uh...afternoon. #iwokeuplikethis Una foto publicada por Chester Cheetah (@cheetos) el 25 de May de 2016 a la(s) 1:37 PDT

¿Eres fan de estos aperitivos? Pues entonces puedes aplicarlos sin miedo a que alguien diga en tono despectivo eso de 'parece que te has maquillado con Cheetos' pues será, efectivamente, lo que hayas hecho. Y aunque Internet se ha llenado de tutoriales para conseguir el bronceado de Donald Trump dede que éste fuera elegido presidente de Estados Unidos esto no tiene nada que ver (aunque no podamos pensar en otra cosa al verlo)

Imagen promocional del perfume de Cheetos

Por si el bronceador te supiera a poco también puedes hacerte con el perfume que rubrica la marca de alimentos. No, no sabemos cómo olerá e imaginamos que no a queso pero en esta vida tiene que haber lugar para todos los gustos, ¿o no?