María Herrejón: “han malinterpretado y tergiversado mis palabras”

María Herrejón se ha visto envuelta en una polémica. Nuestra colaboradora publicó un vídeo en su canal de Youtube, respondiendo a las preguntas de sus seguidores. La respuesta a la pregunta de si podría llegar a enamorarse de una chica parece que no gustó a todo el mundo y desató una tormenta de críticas.

Hay que dejar de etiquetar las cosas. Si me enamoro de una chica, no me plantearé si soy bisexual. Estas son las palabras de la discordia. Algunos de sus seguidores, entre insultos, acusaron a Herre de invisibilizar el colectivo bisexual.

Tras la polémica, María Herrejón ha usado su micro, el de Radiotubers, para aclarar y responder a todo lo que se ha dicho sobre ella.

Aquí puedes ver el vídeo que ha iniciado el conflicto: