El Harlem Shake va a cumplir 3 años

Era (casi) la primera vez que nos poníamos a hacer el loco en la oficina. Desde entonces hasta ahora han pasado casi tres años y en este tiempo se han popularizado muchos otros como el 'Andy is coming', el 'Mannequin Challenge', el 'TGIF' o el 'Demi Lovato Challenge' y muchos otros virales. Pero uno de los primeros (y más divertidos) fue el Harlem Shake. ¿Os acordáis?

Un pelotón de soldados noruegos fueron los encargados de dar vida al fenómeno allá por enero de 2013. Subieron su vídeo a Youtube (más de 116 millones de reproducciones a día de hoy) en el que formaban y de pronto comenzaba a sonar una música. En menos de 30 segundos se desató la locura que se contagió por las cuatro esquinas del planeta.

Las normas eran sencillas: el vídeo no debía superar los 35 segundos, había que utilizar la canción de Baauer que dió nombre al fenómeno, una sola persona tenía que protagonizar la primera parte del vídeo mientras el resto lo ignoraban y cuando llegaba el subidón de la canción... ¡la locura! Harlem Shake de LOS40, Harlem Shake de Yu, Harlem Shake all over the world...