¡Clean Bandit feat. Anne-Marie y Sean Paul consiguen el primer #1 de 2017!

Había ganas de celebrar la llegada de 2017 y no es de extrañar que el primer número 1 del año haya sido una canción bailable y con un mensaje muy especial que enseguida vamos a explicar. La canción es Rockabye y la firma el grupo de pop electrónico británico Clean Bandit en colaboración con la cantante (también británica) Anne-Marie y el rapero jamaicano Sean Paul.

Un Sean Paul que, por cierto, llega a lo más alto de LOS40 por tercera vez en ocho meses: a finales del pasado abril estuvo dos semanas en primera posición con Cheap thrills, su colaboración en ese caso con la australiana Sia. ¡Quién le iba a decir a Sean Paul, que el día 9 cumple 44 años (y que en 2003 fue número 1 mundial con el single Get busy), que estaría viviendo una segunda juventud gracias a las colaboraciones!

Pero hablemos de la canción. Rock-a-bye baby es el título en inglés de la clásica nana que aquí conocemos como Duérmete niño. Pues bien, Clean Bandit han adaptado el título (Rockabye) para facturar un tema que es un homenaje a las madres que tienen que criar solas a sus hijos y se ven obligadas a trabajar muy duro para ello. Como dice Sean Paul al final de su speech con el que se abre el tema: "Para todas las madres solteras que hay ahí fuera, sumidas en la frustración". Una gran canción con un mensaje importante: no es de extrañar que se haya llevado el solicitadísimo número 1 británico de Navidad y, ahora, el de LOS40.

Al margen de Clean Bandit, otros movimientos destacados en la lista han sido los de Jonas Blue feat. RAYE, subida más fuerte (8 posiciones, hasta el #23) con By your side; y Steve Aoki feat. Louis Tomlinson, entrada más fuerte (#20) con Just hold on. Los otros dos candidatos también han logrado colarse en el chart: Dani Martín y París en el #33 y Lukas Graham y You're not there en el #39; mientras que Manuel Carrasco ostenta el récord de permanencia (27 semanas) con Yo quiero vivir (ahora en el #18).

Para disfrutar del repaso completo a la lista, presentado por Tony Aguilar, haz click en el vídeo bajo estas líneas.