5 razones por las que Carlota Corredera te quitará el trabajo

La carrera como presentadora de Carlota Corredera sigue sin tocar techo y este lunes sumaba un nuevo hito a su cada vez más extenso videobook: sustituir a Marta Torné al frente de Cámbiame. Una muestra más de que la exdirectora de Sálvame arranca el 2017 dispuesta a hacerse con todo y de que, si te descuidas, cualquier día te podría relevar a ti. ¡Tiembla, Vasile!

1. 'Sálvame' se le queda pequeño

Después de 5 años como directora de Sálvame, a Carlota le picaba el gusanillo de los platós y decidía probar suerte al otro lado de las cámaras. Eso sí, sin salir del universo Sálvame, donde pasito a pasito ha ido escalando de colaboradora a presentadora sustituta y, finalmente, a una de las presentadoras fijas del Diario.

2. Vuela sola... y con éxito

Pero Carlota no iba a dar un salto tan importante en su carrera para 'conformarse' únicamente con los corrillos de Sálvame. Por eso, en 2016 debutaba en solitario al frente del debate previo y posterior a Las Campos. ¿El resultado? Un éxito de audiencia: 18,6% y 17,5% en sus dos emisiones.

3. De directora a celebrity

Pero por si su carrera de presentadora no fuese suficiente, Carlota ha vivido este año la metamorfosis de rostro televisivo...a personaje del corazón. Eso sí, con la maquinaria de Sálvame funcionando a su favor para darle bien de visibilidad: que sí un Deluxe por aquí, que si unas portadas por allá... Así, cualquiera.

4. Su gran cambio

Y como si de una premonición se tratase, Carlota Corredera experimentaba en 2016 su particular gran cambio. No, no se trata de su salto a presentadora, sino de una impactante transformación física en la que ha perdido una enorme cantidad de peso tras su embarazo. Porque en España nos gusta mucho la historia del Patito Feo, ¿qué mejor que un cambio de imagen para conseguir ser noticia?

5. 'Cámbiame' no será el final

Por estos motivos, en LOS40 nos aventuramos a decir que su salto como presentadora de Cámbiame no será el último trabajo que veamos de Carlota frente a las cámaras. Si algo ha quedado claro este año es que en Telecinco nos quieren meter a esta mujer con calzador, y poco falta para que la veamos dando las Campanadas, sustituyendo a Piqueras... o quitándote tu puesto.