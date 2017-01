Deportes de nieve, una gran oportunidad de pasarlo en grande

Parece que este año los deportes de nieve van a ser una vez más una de las actividades de moda durante la época más fría del año, una oportunidad de pasarlo en grande, de redescubrir el deporte si es que alguna vez lo has “disfrutado” y obviamente, de posturear en el Aprés-ski. ¡Todo un clásico!

Pero antes de empezar a practicar el esquí, el snowboard, el trineo, skeleton o el bobsleigh si es que te atreves, tienes que saber que estos deportes son recomendables bajo un estado físico más o menos óptimo, un equipo y un material aptos y una recomendación personal de la redacción, con profesor. En el primer y tercer punto poco podemos hacer por ti, pero en cambio si lo que buscas son las mejores marcas tenemos Roxy, Quicksilver o DC Shoes con descuentos online. ¡Check it!

¿No decías que amabas el deporte?

Obras son amores dicen los más mayores y no les falta razón. Entre tus colegas eres una especia de adalid del deporte y ahora tienes la oportunidad de demostrarlo. Los deportes de nieves son una excusa más para que los amantes del deporte organicen nuevos viajes y excursiones a la montaña, con la única excusa de mover el culo del sofá. Reconócelo, te llama la atención y siempre has querido verte probando alguno de estos deportes, tal vez este 2017 sea el momento idóneo para dejar de decir y empezar a hacer. ¿No?

Un riesgo verdadero pero relativo

Has comentado la idea en casa y te han dicho que si estás loco, que eso hay que aprenderlo de pequeño y que además esos deportes son muy peligrosos y en cierta forma no les falta razón pero debes saber que el riesgo es relativo. Es decir, si estás aprendiendo es altamente improbable que tengas algún problema físico d gravedad y es que el riesgo está en consonancia con tu nivel. Cuanto más sepas y cuanto más arriesgues, más alta es la probabilidad de sufrir un fuerte impacto pero si estás aprendiendo, tranquilo. Eso sí, las agujetas y del dolor de culo de los primeros días no te lo quitará ni una manifestación de santos y vírgenes rezando por ti.

Aprés-ski, diversión y risas

Por otra parte y saliéndonos de los terrenos de montaña te diremos que los viajes de snowboard no sea acaban al hacer la última bajada, es más, ahí es prácticamente cuando empieza. Tras una buena jornada de bajadas, saltos, curvas y algún que otro susto llega la hora de disfrutar el Apré ski. Ese momento en el que prácticamente no te quedan fuerzas para nada pero sí para repasar la jornada junto a tus amigos y tal vez una cañita.

También se suele disfrutar de la nieve viajando en grupo, algo que hará de la convivencia entre amigos un constante momento de diversión y risas. Las pintas del novato, las agujetas del que no esquiaba desde la Expo de Sevilla o las anécdotas del propio viaje harán de cada situación un momento inolvidable.