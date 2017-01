¿Sabes quién está detrás de los últimos hits de Justin Bieber y Selena Gomez?

Aunque en España el nombre de Julia Michaels no es demasiado conocido aún, en Estados Unidos va inseparablemente asociado al calificativo de 'hitmaker'. Canciones como Sorry de Justin Bieber o Good for you de Selena Gomez llevan su firma. Pero no han sido los únicos artistas con los que ha colaborado: Jason Derulo, Pia Mia, Demi Lovato, Kygo... La lista es casi interminable.

Junto a su compañero Justin Tranter se han convertido en dos de los compositores de referencia de los últimos años al nivel al que estaban Sia o Ryan Tedder (OneRepublic) hace unos años. Y al igual que ellos, Julia Michaels también ha decidido probar suerte delante del micrófono y no sólo detrás de los focos.

🐼💋 Una foto publicada por Julia Michaels (@imjmichaels) el 3 de Oct de 2016 a la(s) 8:01 PDT

El próximo 13 de enero se estrena su nuevo single Issues y todo indica que no va a ser lo último que escuchemos de Julia Michaels en este 2017. Si aún no sabes quién es te invitamos a descubrirla en esta entrevista de Billboard y a través de sus fotos en las redes sociales. ¡Mira!