Los Globos de Oro 2017, en memes

Con el boom de las redes sociales no hay ceremonia o evento musical, deportivo, cinematográfico o televisivo que se precie que no tenga su buena dosis de memes. Los usuarios de internet están siempre agazapados para descubrir las situaciones más cachondas de los momentos menos esperados. Y los Globos de Oro que se entregaron anoche no iban a ser una excepción.

Natalie Portman y Sarah Jessica Parker se llevan la peor parte pero no son las únicas. Hay para casi todos (Ryan Gosling, Bryan Cranston...) y hasta uno de los mejores photobomb que hemos visto sobre una alfombra roja. Cuando termines de ver los ganadores de los Globos de Oro 2017 y los momentos top de los VIP's, echa un vistazo a los memes de la noche.