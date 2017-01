El proyecto musical de Daniela Blume: transgresor y provocativo

Daniela Blume nos resulta cercana. Durante tres temporadas fue locutora de No te cortes, el programa de noche que presentaba Uri Sabat en LOS40 con ella y Aly Eckmann. Un programa gamberro, nocturno y con sexo, su punto fuerte. Y es que el sexo ha formado parte de su vida y no sólo en el terreno personal sino también en el profesional. Estudió sexología en Canadá y su trayectoria ha girado, en muchas ocasiones, en torno a esta faceta.

Otro campo en el que se mueve como pez en el agua es de los realities. Ha sido comentarista de Supervivientes y Gran Hermano. Ya pasó por la isla y ahora le toca probar en la casa de Guadalix. En la isla no le fue muy bien, le superaron las circunstancias. En Splash, famosos al agua, se llevó el bronce y queda por ver si en Gran Hermano VIP 5 acaba llevándose el maletín.

Quizás eso sea lo de menos. Su comportamiento en la casa hará que el público se posicione a su lado o en contra. Lo suyo es una batalla por la popularidad y la cosa no ha hecho más que empezar. Pero que quede claro, Tutto Durán, el falso artista internacional que quiere triunfar, no es el único en la casa con aspiraciones musicales. Daniela Blume también tiene su propio proyecto, no apto para todos los públicos.

El pasado 2016, la presentadora, colaboradora, actriz (y lo que se tercie) se embarcó en @beta_0project junto a María Forqué y Sophie Sugarplum. Una iniciativa que se sale de los estándares. Sus temas están creados a partir de fragmentos de sonidos reciclados de internet. Han colgado a sus melodías la etiqueta de ‘trashing’ y en Vice las describieron como “un enfoque poco disciplinado y poco ortodoxo que, creen, le da una vuelta de tuerca al sistema”.

Mejor no buscarle una explicación a lo que hacen, podría ser imposible. Como ellas mismas dicen, “no hace falta entender nada de lo que hacemos, lo que proponemos es dejar de pensar. @beta_0project es una invitación a sentir”.