La muñeca de Emma Watson como Bella no es muy bella

Quizá alguno de vosotros escribió en su carta a los reyes magos que quería la muñeca de Emma Watson caracterizada como su próximo personaje de la película La Bella y la Bestia. Teníais toda la ilusión del mundo por recibir este regalo y de repente cuando habéis abierto el papel de regalo os habéis encontrado con esto...

El único consuelo ante semejante espanto es que debéis saber que no estáis solos (hay muñecos de cera bastante peores). Desde que se dieron a conocer las primeras imágenes de la muñeca el día 7 de enero el tema ha dado la vuelta al mundo (varias veces). Hay incluso quien le ha encontrado un cierto parecido a esta Bella que no es muy bella que digamos (y ya sabemos que no hay que juzgar por el aspecto físico): Justin Bieber con peluca. Y si hablamos en clave nacional, Carlos Marco (ex Auryn) también le ha encontrado un parecido.

No sabemos si Disney optará por rediseñar la muñeca y retirar estas del mercado (si habéis conseguido alguna quizá valgan un dineral dentro de unos años) pero el asunto sigue en boca de todos. Basta hacer una búsqueda en redes sociales o en cualquier buscador para darse cuenta de las decenas de memes que están circulando. Y algunos son realmente tronchantes.

Lo que pienso cuando veo la nueva muñeca de La Bella y La Bestia. pic.twitter.com/lyczrI0Y1M — Fernanda Paola (@Ferola) 7 de enero de 2017

Why does the new Emma Watson doll look like the guys from White Chicks? pic.twitter.com/2DTDavaMmq — Bear Knee Sanders (@LeBearGirdle) 9 de enero de 2017

Did the artist from Lionel Richie's Hello video make the Emma Watson Belle doll? pic.twitter.com/9nNSxVeY8t — Gary C (@oohgaryc) 8 de enero de 2017

Emma Watson entrando en las oficinas de Disney despues de ver la muñeca de Bella pic.twitter.com/NnRAMektCb — Sara (@Smadrid90) 7 de enero de 2017

they thought they made a nice emma as belle doll but instead they made a justin bieber doll pic.twitter.com/lbApA05pu0 — maryam (@seIinaivy) 7 de enero de 2017

Cuando vi la muñeca de #EmmaWatson para la Bella y la Bestia pic.twitter.com/OgGdQgTvhB — Héctor Moreno (@ElHectorcista) 8 de enero de 2017