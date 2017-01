15 discos del rock y el indie que cumplirán 10 años en 2017

Ya hemos quedado en que 2017 nos dejará grandes descubrimientos, discos muy esperados y conciertos geniales. Ahora toca poner el foco en la nostalgia, y celebrar esos álbumes que cumplirán durante los próximos meses su primera década desde que fueron publicados.

2007 fue el año en el que Steve Jobs anunció que Apple lanzaría un nuevo teléfono llamado iPhone, y jamás imaginamos cómo el aparato lo cambiaría todo. Seguro que la primera vez que escuchaste las próximas 15 canciones guitarreras, brillantes y adoradas por el indie, no pensaste que 10 años después seguirían sonando tan vitales y únicas.

PLAYLIST: 1. Arctic Monkeys - Fluorescent Adolescent; 2. Sidonie - Dandy del extrarradio; 3. Arcade Fire - Keep The Car Running; 4. The White Stripes - Icky Thump; 5. Feist - 1234; 6. Love of Lesbian - Noches reversibles; 7. Kings of Leon - Fans; 8. The Sunday Drivers - Do It; 9. Babyshambles - Delivery; 10. Radiohead - Bodysnatchers; 11. Mäximo Park - Our Velocity; 12. Pereza - Margot; 13. Interpol - The Heinrich Maneuver; 14. Deluxe - Gigante; 15. Kaiser Chiefs - Ruby.

El año de las segundas partes

En 2007 se publicó Favourite Worst Nightmare, que buscaba que aquellos chavales de Sheffield que debutaron un año antes no fueran simplemente la última moda sacada de MySpace. Con ese segundo disco los Arctic Monkeys fueron dando forma a ese sonido duro y salvaje que explotó en su siguiente trabajo.

En aquel año también publicaron su segundo disco (Our Earthly Pleasures) los ingleses Maxïmo Park, demostrando su hiperactiva capacidad para contagiar a través de un rock eléctrico, directo y sobre todo muy bailable.

El segundo disco de los Kaiser Chiefs (Yours Truly, Angry Mob) también llegó este año confirmándoles como reyes absolutos de los festivales de música, gracias a una suma de melodías pegadizas, estribillos revulsivos y un punto hooligan que les hacía sumamente divertidos. Tampoco hay que olvidar que en 2007 publicaron su segundo trabajo los canadienses Arcade Fire -grabado en una Iglesia que el grupo compró y reformó-, y los caóticos pero auténticos Babyshambles -con Pete Doherty en plena espiral de la perdición-.

La gran revolución

Una tarde de octubre de 2007 Radiohead anunciaban su regreso tras terminar su contrato discográfico con EMI. En su blog, la banda contaba que lanzarían el disco a través de Internet y bajo un modelo rompedor: Los usuarios decidirían cuánto pagaban por el disco, a partir de 0 euros. Aunque esta última fue la opción más popular, el método también sirvió como herramienta de marketing y cuando llegó a las tiendas en formato físico In Rainbows se convirtió en uno de los discos más vendidos del grupo.

Dando forma al indie español

En 2007 el panorama del indie en España empezaba a tomar la forma que hoy conocemos, y en la radio el rock reinaba gracias a Pereza. El haberse pasado al castellano en su anterior disco, ayudó a Sidonie a conectar mucho mejor con su público en uno de los mejores discos de su carrera, Costa Azul. Se trata de uno de las primeras grandes demostraciones de que nuestros grupos de rock también podían acercarse al pop y tener la ambición de llegar a un público mayor.

En esas también andaban Love of Lesbian cuando publicaron Cuentos chinos para niños del Japón, un disco con el que los barceloneses encontraron la clave para llegar al corazón de sus seguidores a través de letras emotivas, sentimentales y muy reales.

En aquella época The Sunday Drivers eran uno de los grandes orgullos de la música española, y su carrera seguía despuntando dentro y fuera del país. Tiny Telephone, el disco que sacaron aquel año, les puso a un paso del mainstream gracias a la inclusión de "Do It" en un anuncio televisivo.