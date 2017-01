Los Globos de Oro 2017 se llenan de amor

La la land se ha convertido en la gran triunfadora de los Globos de Oro 2017 que nos han dejado muy buenos momentos. Un musical que supone toda una declaración al cine, los sueños y Los Ángeles. Pero no vamos a hablar de este amor por el séptimo arte sino por el que se respiró en una gala donde brillaron las parejas. Hemos querido destacar algunos de los momentos más románticos de la noche.

#ALFOMBRA EN PAREJA. Estas estrellas del cine son un poco suyas en esto de dosificar las demostraciones de amor en público y no siempre quieren posar en pareja en las alfombras rojas. En esta ocasión, el amor triunfó y nos permitió ver a Justin Timberlake y Jessica Biel, Nicole Kidman y Keith Urban, Elsa Pataky y Chris Hemsworth o Blake Lively y Ryan Reynolds que se han convertido en candidatos a ocupar el hueco que ha dejado Brangelina. ¡Que siga triunfando el amor!

Elsa Pataky's Husband Kindly Accompanied Her To The Golden Globes https://t.co/sfRhJeCCBJ — BEYOND SPOILERS / EM (@BobbiiLance) 9 de enero de 2017

#BESO ENTRE AMIGAS. Uno de los primeros besos que impactó fue a la entrada. Sarah Paulson y Amanda Peet son tan buenas amigas que acuden juntas a este tipo de eventos aunque cada una tiene su propia pareja. Y para que no quede duda del buen rollo que hay entre ellas nos dejaron un beso en los labios que no dudaron en capturar los fotógrafos. Una celebración previa al premio a mejor actriz de miniserie para televisión que se llevó Paulson por El pueblo vs O.J. Simpson: la historia del crimen americano.

#DISCURSO RYAN GOSLING. El actor y su chica, Eva Mendes, no posaron juntos en la alfombra roja pero eso no significa que no reine el amor entre ellos. No hay más que recordar el discurso de Gosling cuando recogió su premio como mejor actor por La la land. “Mientras yo cantaba, bailaba y tocaba el piano, disfrutando de uno de los mejores momentos de mi vida, mi chica educaba a nuestra hija estando embarazada de la segunda, y, además, apoyaba a su hermano en la batalla contra el cáncer”… Mendes puede quedarse tranquila, aquí hay amor.

#EL BESO DEL QUE TODO EL MUNDO HABLA. Si a primera vista pasó desapercibido, ya se ocuparon las redes de que todo el mundo hablara de él. Cuando Ryan Gosling se levantó a agradecer su premio, otro Ryan protagonizaba el momentazo de la noche. Reynolds y Andrew Garfield se dieron un morreo que provocó las risas de los que compartían mesa con ellos, incluida Lively. Fue el consuelo del perdedor que estaba nominado por Deadpool.

#EL ARRANQUE DE GALA. Vale, no fue un momento de amor en sí, pero hay que reconocer que todo el mundo siente algo especial por Jimmy Fallon que consigue que todo el mundo participe en sus locuras. Además, ¡cuántos pueden presumir de haber conseguido que Justin Timberlake le ponga ojitos?