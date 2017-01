Ed Sheeran lanza dos nuevos temas y uno de ellos es el que compuso pensando en Rihanna

Tras un año (para algunos, muy largo) sin lanzar disco y con algún parón en las redes sociales por medio, Ed Sheeran acaba de romper su silencio musical con dos nuevos temas.

Se trata de Shape of you y Castle on the hill, dos composiciones muy distintas entre sí.

La primera, Shape of you, es un tema desenfadadado, con arreglos y aires tribales poco habituales en la producción del británico y una letra que habla de nuevas relaciones y amores de barra. Y que Ed Sheeran pensó que sería ideal para Rihanna, según ha confesado el músico en una entrevista a la BBC Radio 1.

"Me puse a escribir canciones para otros junto a un chico que se llama Steve Mac y también con Johnny McDaid, estábamos componiendo esta canción y pensé: "La verdad es que le iría muy bien a Rihanna", ha explicado. "Entonces comencé a escribir la letra, frases como "poner a Van the Man —Van Morrison— en la jukebox" y pensé que ella no iba a cantar nunca eso. Y luego decidimos más o menos a medias que la haríamos para mí", indicó.

Por su parte, la segunda canción, Castle on the hill, es un medio tiempo de aire folky, producido por Benny Blanco y con estribillo épico que algunos ya han comparado a los de Coldplay o U2. Su contenido, nostálgico, habla de hogar, del pasado (con especial hincapié en la adolescencia y el primer beso, el primer cigarro, el primer trabajo, la primera borrachera...) así como las primeras desilusiones y el paso a la 'madurez'. Y suena así.

"¡No podía esperar más! Y me apetecía mostrar dos vertientes distintas de mi trabajo, al mismo tiempo", ha señalado el artista en unas declaraciones que recoge la nota de prensa del lanzamiento.

A la espera quedamos de ver si Ed Sheeran logra con estas canciones éxitos tan rotundos como con su single Thinking out Loud, que logró mantenerse en el Top40 británico durante un año entero. ¿A ti que te parece?