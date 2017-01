8 canciones de películas musicales del siglo XXI

El cine musical está volviendo a despuntar en 2017. Con La La Land como la gran triunfadora de la 74 edición de los Globos de Oro (con 5 estatuillas), podemos volver a plantearnos la pregunta: ¿puede una cinta musical devolverle al género el prestigio perdido? Y mientras eso ocurre... ¿Por qué no repasamos algunas de las canciones de pelis musicales más vibrantes del siglo XXI?

LA LA LAND. La película protagonizada Emma Stone y Ryan Gosling cuenta con esta preciosa canción, City of stars, como tema principal de la película y está interpretado por los propios actores.

DANDO LA NOTA AÚN MÁS ALTO. En 2015 apareció la segunda de Pitch Perfect, una comedia musical que contaba, entre otros, con este tema interpretado por Jessie J en su banda sonora.

BURLESQUE. En 2010 llegaría esta película protagonizada por Christina Aguilera y Cher que ganaría diversos premios y tendría en este Show Me How You Burlesque uno de los temas centrales de la cinta.

FAME (2009). El remake del clásico de 1980 nos dejó también temazos, entre otros este interpretado por Naturi Naughton & Collins Pennie.

MAMMA MIA (2008) Este film británico fue un verdadero repaso a los hits de la banda sueca ABBA. Donna, Sophie, Ali, Lisa y Greek Chorus interpretaron este tema.

CHICAGO. Nos dejó temas como este Nowadays de Catherine Zeta-Jones y Renée Zellweger en el papel de Velma Kelly y Roxie Hart.

MOULIN ROUGE. Dirigida por el australiano Baz Luhrmann e interpretada por Nicole Kidman y Ewan McGregor, esta peli musical contó con una banda sonora de lujo que tenía entre sus canciones Lady Marmalade de Christina Aguilera, Lil' Kim, Mya & P!nk.