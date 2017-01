U2 y LOS40 te traen la gira The Joshua Tree 2017

Únete a la celebración de los 30 años de su legendario álbum. LOS40 te traen a U2 a España dentro de su gira The Joshua Tree 2017. Un tour único con el que la banda irlandesa celebrará el 30º aniversario de The Joshua Tree (1987). Será la primera vez que se podrá escuchar en directo el disco al completo. La cita en nuestro país será el próximo 18 de julio en el Estadio Olímpico de Barcelona.

Las entradas se pondrán a la venta el próximo día 16 de enero a las 10h a través de Live Nation, Doctor Music, Ticketmaster y la red Ticketmaster. Un concierto que hará historia de la mano de LOS40 y M80.

Y no sólo porque será la primera vez en sus cuatro décadas de carrera que revisiten uno de sus discos sino porque además The Joshua Tree Tour 2017 contará con Noel Gallagher como embajador. High Flying Birds serán los invitados de U2 en sus shows por Europa.

The Joshua Tree Tour 2017 dará el pistoletazo de salida en primavera en Estados Unidos y continuará durante todo el verano en Europa. Millones de fans de todo el mundo están deseando volver a escuchar canciones de este disco que han marcado una época en la historia de la música como Where the streets have no name, I still haven't found what I'm looking for o With or without you.