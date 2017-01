Descubre a Manel Navarro a través de sus mejores fotos

Manel Navarro nació en Sabadell (Barcelona) hace 20 años y desde muy pequeño se interesó por la música. Su padre le ponía canciones de Bob Dylan y artistas como Ed Sheeran, los Stones o Kygo son algunos de sus referentes. Cualquier sonido, cualquier ritmo, todo es susceptible a la curiosidad y creatividad de Manel Navarro para sus creaciones.

Porque Manel Navarro no es un cantante y compositor al uso. Lo es como pueden serlo James Bay, Ben Howard, Hozier o Passenger, otros de los artistas que le inspiran, todos ellos en la tradición británica. Algo que no es de extrañar ya que él también canta en inglés, lo que subraya su proyección internacional. Con unos conocimientos del pop inesperados en un chico de su edad, Manel ya cuenta con tremendos singles como Candle y su más reciente lanzamiento, Do It For Your Lover.

Tomorrow is always fresh, with no mistakes in it yet.. 🔜 Una foto publicada por Manel Navarro Music (@manelnmusic) el 30 de Dic de 2016 a la(s) 12:42 PST

A simple vista, su melena rubia es uno de sus rasgos más característicos. A lo que se une su inseparable guitarra, el instrumento principal de sus composiciones y que toca desde los 14. Como tantos jóvenes, comenzó a golpe de versiones compartidas con gran acogida en sus redes sociales, aunque no tardaría en aparecer en él la madera de compositor con la que destaca desde hace tiempo.

Fue hace tres años cuando sobresalió con su cover acústico de Hold on, we’re going home, del canadiense Drake, consiguiendo la grabación del primer tema de su autoría, Brand new day, una declaración de los distinguidos gustos musicales del joven artista.

Como un auténtico entendido de música que a los 20 años ha encontrado su propio camino, Manel le ha abierto las puertas a la electrónica, no tan en las antípodas del estilo acústico al que siempre le gusta volver. Y su tema Candle es el mejor ejemplo, fruto de su encuentro con el productor Rayito.