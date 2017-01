¿Es esta la pareja sustituta de Justin Bieber y Selena Gomez?

Todos recordamos la relación amorosa de Selena Gomez y Justin Bieber, y son muchos los que mantienen la esperanza de que algún día ambos artistas vuelvan a unir sus vidas. Como posiblemente este hecho nunca ocurra, aquellos fans de Jelena quizá puedan consolarse con el descubrimiento de la pareja formada por Madison Beer y Jack Gilinsky.

Seguramente sea la primera vez que hayas oído hablar de ellos, pero no deberías de perderles la vista: juntos suman más de 14 millones de seguidores en Instagram (y no es casualidad). Ambos se dedican a la música: ella en solitario y él formando parte del dúo rap, Jack & Jack. ¡Y no lo hacen nada mal, teniendo millones de visitas en sus canales de Youtube!

Por un lado, con tan solo 17 años, Madison Beer es toda una belleza que se hizo famosa cantando covers de Justin Bieber. Tras causar sensación en las redes, Madison probó suerte en el mundo de la música y hace un año sacó un single con el grupo de su novio, Jack & Jack, que cuenta con más de 12 millones de visitas.

Jack Gelinsky también está metiendo la cabeza en el mundo de la música gracias a su grupo Jack & Jack, junto a Jack Johnson. Uniendo el estilo pop y rap, consiguieron hacerse conocidos gracias a su canción Wild Life.

Aunque Jack y Madison estén muy lejos aún de la fama que gozan Justin y Selena, sus fotos compartidas en Instagram donde gritan a los cuatro vientos su amor nos recuerdan a las primeras instantánaes de Jelena. Jovenes, guapos y cantantes, ¿no os recuerda a ellos?