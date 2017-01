¡Ed Sheeran, Fangoria y Manel Navarro, candidatos a entrar en la lista!

El cantante y compositor británico Ed Sheeran pisa con fuerza en su regreso a la actualidad musical. Los dos sencillos que estrenó simultáneamente el pasado viernes —regalo de Reyes para sus fans— se han convertido en candidatos a la lista de LOS40; algo que no ocurre todos los días. La lista de aspirantes esta semana se completa con dos artistas españoles.

Los inicios de Alaska y Nacho Canut en la música se pierden en la memoria de los tiempos… No solo son dos ilustres veteranos del pop nacional, sino que curiosamente siempre han hecho música uno al lado del otro: primero en Kaka de Luxe, luego Alaska y los Pegamoides, Dinarama y, por fin, Fangoria, a la postre su proyecto más duradero. Para su nuevo single, Espectacular, se han puesto en manos del productor Guille Milkyway, cerebro del grupo "fantasma" La Casa Azul, autor de melodías publicitarias tan conocidas como Amo a Laura, responsable de un disco de remixes de Nino Bravo y ganador de un Goya por el tema Yo también (de la película de mismo título). Si te gusta el resultado, apóyalo con la etiqueta #MiVoto40Fangoria.

Y de unos madrileños con solera a un catalán recién llegado. Hablamos de Manel Navarro, un cantante y compositor de Sabadell de 20 años que creció escuchando a Bob Dylan y que ahora podría podría figurar en cualquier playlist junto a Ed Sheeran, Damien Rice, Hozier o Passenger. Se dio a conocer hace tres años en YouTube, con una versión de Hold on, we're going home, de Drake, más tarde ganó un concurso de jóvenes talentos de toda Cataluña, y mostró sus dotes como compositor con el single Candle, un tema que definía bien su estilo: letras en inglés, suave guitarra acústica y toques de electrónica. Ahora nos presenta Do it for your lover, para el que ya está pidiendo apoyos con #MiVoto40ManelNavarro.

Y hemos dejado para el final a Ed Sheeran, que ha hecho historia al situar dos singles entre las canciones candidatas de la semana. Cuando el pasado viernes estrenó los dos temas de su esperado regreso, Internet se volvió on fire: todo el mundo se puso a escucharlos en Spotify, haciendo que batieran el récord de escuchas en un solo día. Uno de ellos es esta Castle on the hill, que puedes apoyar con la etiqueta # MiVoto40EdCastle