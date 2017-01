Reencuentros incómodos si la tercera parte de ‘Tres metros sobre el cielo’ llega al cine

Hace 25 años Federico Moccia publicó por primera vez Tres metros sobre el cielo. Era una edición mínima pagada por él mismo que se agotó en seguida. Aquel debut ya marcó el éxito de su carrera. Un cuarto de siglo después aquella ópera prima vuelve a estar de actualidad porque el escritor italiano ha decidido continuar la historia. Ya sólo quedan unos días para la publicación de Tres veces tú que nos volverá a poner tras la pista del triángulo amoroso que forman Step (Hache en el cine), Babi y Gin.

Desde que Moccia hizo el anuncio, los fans de esta historia andan revolucionados preguntándose cuál será el devenir de este trío que dejó cuentas pendientes. También hay interés por saber si habrá adaptación cinematográfica con los mismos actores. Mario Casas, María Valverde y Clara Lago ya no son los mismos y sus vidas sentimentales, tampoco. ¿Será eso un inconveniente?

Gettyimages / Así presentaban María Valverde, Mario Casas y Clara Lago la peli de 'Tengo ganas de ti'

Cuando grabaron las dos primeras partes de esta saga Mario Casas y María Valverde formaban una de las parejas más queridas del cine juvenil en España e, incluso, fueron bautizados como M&M. Poco hacía presagiar por aquel entonces que dos años después protagonizarían una de las rupturas más mediáticas del momento. Lo de Clara Lago es otra cosa. Así ha transcurrido la vida sentimental del trío en estos últimos 5 años.

#MARIO CASAS. Dos años más duró su historia con María Valverde pero en 2014 llegó la ruptura que no resultó muy amistosa. El duelo duró poco y en seguida se dejó ver en público con Berta Vázquez con la que había coincidido en el rodaje de Palmeras en la nieve. Mantuvieron una relación muy discreta durante dos años en las que han compartido viajes, proyectos, ilusiones y malos momentos, los que les llevaron a romper hace tan solo unas semanas. Ahora se encuentra viviendo de nuevo en casa de sus padres y con el corazón vacío y así podría enfrentarse a su reencuentro con su ex. De momento ha dicho que no le importaría protagonizar esta tercera parte.

Gettyimages / Berta Vázquez y Mario Casas ya no son pareja

#MARÍA VALVERDE. A María le costó algo más recuperarse de su ruptura y llegó a decir que no reconocía a la persona con la que había compartido cuatro años de su vida. Se marchó a Londres y a Los Ángeles y en la distancia volvió a encontrar el amor. Desde el año pasado mantiene una relación con el director de orquesta, Gustavo Dudamel, de origen venezolano, con 35 años, divorciado de una bailarina clásica y padre de un niño. Parece que la cosa les va muy bien y ella, de momento, no se ha pronunciado sobre una posible implicación en Tres veces tú.

#CLARA LAGO. Cuando grabó Tengo ganas de ti salía con otro de los actores de la peli, Ferrán Vilajosana que daba vida a Luque, uno de los malotes. Se habían conocido en el rodaje de la serie El corazón del océano. Lo suyo sí que lo llevaron con discreción pero se acabó cuando apareció en la vida de Clara su actual pareja, Dani Rovira. El rodaje de 8 apellidos vascos cambió su vida en muchos aspectos, y el sentimental fue uno de ellos. De grabarse la tercera parte de la saga de Moccia, podría haber más de un reencuentro.