Globos de Oro, alfombras rojas y chaquetas blancas

No dejamos pasar la oportunidad de analizar una alfombra roja y disfrutar de los desastres estilísticos de algunos de nuestros famosos preferidos. La pasada edición de los Golden Globes tuvo de todo, desde chaquetas blancas entre algunos de los asistentes o las declaraciones políticas de la actriz Meryl Streep. Y por supuesto y como en toda buena casa que se precie había presencia española, la de Elsa Pataky que apostó por las transparencias para hacer acto de presencia sobre la pasarela más vista en el día de ayer, la alfombra roja.

Nosotros y vosotros como la gente normal, ajustamos nuestros armarios a nuestro día a día, los hobbies, lo actos sociales o las reuniones entre amigos por eso y sólo si quieres, te acercamos los mejores descuentos online en moda joven. Una forma sencilla y económica de vestir bien en tu particular alfombra roja, tu vida.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth / Getty.

Sin riesgos no se gana… Pero tampoco se pierde

Eso debieron pensar la mayoría de los actores que ayer se dieron cita en una edición de los Globos de Oro marcada por un speech en el que la señorita Streep hacía referencia a un supuesto desprecio del Presidente Donald Trump a un periodista discapacitado. Pero volviendo al textil diremos que los hombres a pesar de no arriesgar pasaron con nota el examen. Smoking negro, camisa blanca y pajarita negra fueron las opciones más repetidas entre los allí presentes. Aunque como no podía ser de otra forma en una alfombra roja Hollywoodiense, hubo quién no quiso pasar desapercibido. Jeremy Jenner decidió que ese sería su día y lo celebró con una “bonita” chaqueta blanca, todo un gentleman.

Elsa, nuestra representante

Elsa Pataky hace tiempo que cruzó el charco y ya casi estamos tan acostumbrados a verla allí como sus nuevos compañeros de profesión. Ella y su pareja Chris Hemsworth fueron una de las parejas de guapos que paseó por el terciopelo rojo y que más impresionó a los medios. La espectacular actriz-modelo española escogió un vestido lleno de transparencias en color plata, mientras que su novio decidió como la mayoría del os hombres, apostar por el traje de smoking clásico de toda la vida. Tan sólo le faltó la capa de Ramón García para ser un auténtico clásico.

Pantalones, blancos y amarillos, las apuestas más arriesgadas

Entre ellas el color negro supone un riesgo moderado, algo por lo que apostaron algunas de las actrices o parejas de los actores, pero como decíamos anteriormente, quién no arriesga no gana. Ayer muchas de las actrices como Kathryn Han apostaron por los pantalones y otras muchas por los colores amarillos, toda una provocación sabiendo que hay un viernes 13 a la vuelta de la esquina. Los blancos también se dejaron ver, del mismo modo que algún que otro escote algo exagerado entre ellas o algún suicidio estilístico entre ellos. Pero que sería de esta alfombra, sin estos valientes…¡gracias!