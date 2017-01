Así sonarían los hits de Rihanna, Fifth Harmony o Justin Bieber si hubieran sido estrellas en los 80

¿Cómo serían los éxitos de Rihanna o Justin Bieber si ambos hubieran nacido décadas atrás y hubieran saltado al mercado musical en los ochenta? Ahora, y gracias al trabajo de distintos usuarios, algunos de ellos productores, podemos conocer la respuesta (o una posible respuesta) en YouTube.

Uno de los experimentos más recientes atañe a la de Barbados, a Calvin Harris y a su hit conjunto This is what you came for (aquí puedes escuchar el original). Y supera ya las 183.000 reproducciones.

El responsable del remix, el británico Saint-Laurent, ha adaptado a los gustos de la época la popular composición de Rihanna que arrasó en 2016, convirtiéndola en una balada. Así suena:

Hace unos meses, el productor Tronicbox nos permitía viajar a los 80 de la mano de la canción What do you mean? de Justin Bieber. Su videoclip, que se acerca a los dos millones de visualizaciones, contiene incluso una imagen manipulada del artista con un pelo y pendiente largos, imitando el look de entonces. En el resultado, por supuesto, no hay rastro de tropical house y sí un billete seguro al pasado.

No es la única 'conversión' que ha hecho Tronicbox de Justin Bieber. Así sonaría el hit Love yourself del canadiense hace unos 30 años.

¿No crees que el siguiente tema podría servir de banda sonora para la serie primigenia Fama o la película Flashdance? De base, el tema Somebody I used to know, de Gotye.

Sí, Fifth Harmony también tienen su alter ego ochentero. Lo demuestran con este Sledgehammer revisado.

Entre estas versiones nostálgicas, triunfa especialmente este Into You de Ariana Grande. Aquí, el original. A continuación, tras ser sometidos a la magia de los arreglos del revival.

Animados por la repercusión de estos vídeos, algunos usuarios se han lanzado a practicar el arte de la marcha atrás en el tiempo, aunque no siempre los resultados son tan brillantes como los de sus antecesores. Aquí, el trabajo del usuario Sugar Sugar, tras remezclar la canción Teenage Dream de Katy Perry.

Y este Roar de Katy Perry, elaborado por Rafael Ben Ari, tiene algunos episodios bastante acertados (otros, no tanto).

Sí, parece fácil pero lograr que este Baby de Justin Bieber suene como si perteneciera a los tiempos del cassette y los walkman no es para nada sencillo. ¿Su autor? De nuevo, Tronicbox, el que se ha erigido en gran conversor sonoro de este fenómeno que triunfa en Youtube.