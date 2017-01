Resident Evil 7 y su 'merchan' macabro: dedos USB, velas para oler el miedo...

Las compañías tecnológicas y videojuegos se están esforzando desde hace años por conseguir que los gamers vivan con el mayor realismo posible la experiencia de juego. Pero a veces menos es más y los creadores de Resident Evil 7 Biohazard han aplicado esa máxima a rajatabla a la hora de conseguir una experiencia inmersiva para el jugador. Hasta tal punto que el merchandising que acompañará el juego está dando mucho que hablar.

Porque no todos los días podemos utilizar un dedo humano amputado como USB (no es real pero lo parece) y no todos los días somos capaces de oler el miedo. Y os preguntaréis ¿a qué huele el miedo? Pues Capcom ha creado una vela aromática capaz de hacernos oler el miedo con una mezcla de olor a sangre, madera y sudor.

El precio de la vela aromática es de 15 libras y suponemos que sólo algunas tiendas tendrán disponible este objeto de coleccionista que tiene una duración de 18 a 20 horas. En cuanto al dedo USB sólo está disponible para aquellos que compren la edición coleccionista que además incluye una réplica de la casa de los Baker.

Ahora si tenéis lo que hay que tener, el próximo 24 de enero bajáis las persianas, apagáis la luz y os ponéis a jugar a Resident Evil 7 en vuestras PS4, Xbox One o PC con la vela, el dedo y la réplica de la casa... ¡Qué yuyu!