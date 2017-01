El secreto (físico) mejor guardado de Aly Eckmann de ‘GH VIP5’

Alyson Eckmann, presentadora y ahora nueva concursante de 'Gran Hermano VIP 5', tiene un secreto que ha compartido en varias ocasiones con sus seguidores.

Sus primeros pasos en la TV española

La estadounidense, que se hizo famosa en nuestro país por su aparición en 'Un príncipe para Corina', llamó la atención de los directivos de TV y saltó como presentadora en 'Hable con ellas'.

Allí, Aly pasó algo desapercibida, por sus dificultades con nuestro idioma (aunque lo habla muy bien) y por la gran competencia que había entre sus otras 4 compañeras presentadoras. Pero no tiró la toalla y siguió en los medios como colaboradora en Non Stop People o en LOS40, en donde trabajó con Uri Sabat y Daniela Blume en No te Cortes.

Durante este tiempo, sus redes sociales han ido creciendo en números de seguidores que querían saber de la vida de esta peculiar americana en España que ahora concursa en 'GH VIP'.

Un diente que va y viene

En estas redes, Aly sorprendió hace unos meses confesando que siempre le ha faltado un diente. Desde que de pequeña se lo rompió, toda la vida se lo han estado arreglando y volviendo a caer. De hecho, la clínica que se lo ha vuelto a reparar compartía la siguiente imagen:

Así lo ha explicado ella misma y es que, aunque la hayamos visto varias veces en la pequeña pantalla, nadie se había dado cuenta de este detalle. Quizá también lo volvamos a ver en el reality.