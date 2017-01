La La Land, lo nuevo de Ghibli y un film español, los grandes estrenos de la semana

Por fin llegó el día: 'La La Land' se estrena en las salas de cine de nuestro país. El segundo film escrito y dirigido por Damien Chazelle promete emociones fuertes y mucho ritmo.

Pero si lo que quieres es animación para toda la familia, esta semana se estrenan dos películas de animación para toda la familia: La Tortuga Roja, coproducción del Studio Ghibli, y Orm en el reino de las nieves, con Trolls y mucha nieve.

A las salas también llega el terror, con La autopsia de Jane Doe, aunque puedes decantarte también por la saga Undeworld, las Guerras de Sangre, con acción a muerte entre vampiros y hombres lobo.

Mateo Gil es el director del único film español de estreno esta semana: Proyecto Lázaro, ciencia ficción patria de altura.

Proyecto Lázaro:

La La Land, Proyecto Lázaro y Underworld: Guerras de sangre, los grandes estrenos de la semana.

Escrita y dirigida por Mateo Gil (Nadie conoce a nadie, Blackthorn. Sin destino), guionista que trabajó en varios proyectos junto a Alejandro Amenabar.

En el año 2084, se despierta al primer hombre criogenizado 60 años atrás.

Underworld: Guerras de sangre:

Kate Beckinsale (La tabla de Flandes) vuelve a protagonizar una nueva entrega de la saga de vampiros y hombres lobo.

Anna Foerster (Outlander, Imborrable) dirige este film en el que veremos de nuevo la guerra entre vampiros y lycans.

¿Tenía que ser él?:

Bryan Cranston (Breaking Bad), James Franco (127 Horas) y Zoey Deutch (Vampire Academy) protagonizan esta película dirigida por John Hamburg (Te quiero, tío, Y entonces llegó ella). Padre protector conoce al hijo gamberro de su hija, ¿que puede pasar?

La tortuga roja:

Película de animación francesa dirigida por Michael Dudok de Wit que supone su debut en la dirección de largometrajes.

Esta historia sobre un naufrago está coproducida por el Studio Ghibli.

La autopsia de Jane Doe:

Si lo que te apetece es un poco de terror en la sala de cine, André Øvredal (Future Murder, Troll Hunter) nos trae este film galardonado con el Premio Especial del Jurado en el pasado Festival de de Sitges.

Orm en el reino de las nieves:

Desde Rusia nos llega este film de animación dirigido por Aleksey Tsitsilin (The Snow Queen 3: Fire and Ice). Nueva aventura de los Trolls, secuela de The Snow Queen.

Nuestra recomendación:

La La Land:

Escrita y dirigida por Damien Chazelle (Whiplash), es la película favorita en la carrera hacia los Oscar.

Ryan Gosling (Drive) y Emma Stone (Irrational Man) son los protagonistas de este musical que se ha convertido en la película que ha ganado más Globos de Oro de la historia (7).