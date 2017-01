Camila Cabello habla sobre la sexualización de Fifth Harmony

Camila Cabello, ex integrante de Fifth Harmony ha dado una entrevista donde ha tratado el tema de la sexualización de la girlband. Para ella, durante sus años en el grupo, existieron presiones para tratar de ser más sexy con el claro objetivo de aumentar la venta de discos.

El sexo vende, es algo que Camila tiene claro, pero no debe ser desde un punto de vista forzado. Debe ser una elección propia del artista y natural como le pasa a Rihanna, según la cantante. Para ella, la de Barbados, es sexy por naturaleza y nadie le obliga y es algo maravilloso.

En alguna ocasión Camila no se ha encontrado cómoda con lo que le han propuesto y ha tenido que echar el freno. No sabemos si esto es algo que haya tenido que ver en su marcha de 5H, pero seguro que ha sumado.

Definitivamente ha habido momentos en que hay cosas con las que no me he sentido cómoda y he tenido que parar los pies.